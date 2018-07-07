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Кітті Спенсер, Наомі Кемпбелл, Мей Маск та Ешлі Грем: приголомшливий показ Dolce & Gabbana

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Кітті Спенсер і Наомі Кемпбелл
Кітті Спенсер і Наомі Кемпбелл / jetsetter.ua

Коли на одному подіумі збирається стільки легендарних зірок фешн-індустрії, концентрація стилю, моди та розкоші підвищується в декілька разів! Підтвердженням цього став показ будинку моди Dolce & Gabbana вчора, 6 липня.

Для показу вражаючої колекції Alta Moda, яка увібрала в себе дух епохи Відродження та італійської історії, було обрано одне з мальовничих і романтичних місць в Італії – парк Teresio Olivelli на узбережжі озера Комо.

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Бренд Dolce & Gabbana завжди вражає епічністю та масштабністю своїх показів і цього разу вони це вкотре показали. На модний подіум серед розкішних квітучих садів і гірлянд вийшли у новій колекції такі зірки як Наомі Кемпбелл, племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер, 70-річна матір Ілона Маска Мей Маск, Хелена Крістенсен, пишнотіла модель Ешлі Грем, 20-річна модель-мусульманка Халіма Аден та багато інших.


Доменіко Дольче, Стефано Габбана, Кітті Спенсер і Наомі Кемпбелл


Наомі Кемпбелл


Мей Маск


Хелена Крістенсен


Кітті Спенсер


Халіма Аден

Варто додати, що напередодні показу відбулась вишукана вечірка на яхті на озері Комо, де зібрались всі зірки модного шоу-бізнесу. Там була присутня і Ешлі Грем, яка відвідала подію зі своїм чоловіком Джастіном Ервіном.

 

 

 

Теги: LifeStyle Наомі Кемпбелл Ешлі Грем Мода
Джерело: 24 Канал
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