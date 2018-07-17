Кива подав заяву у поліцію: він звинуватив Шабуніна у нападі на нього

Екс-начальник департаменту з боротьби із наркозлочинністю Нацполіції Ілля Кива подав заяву до поліції. У ній він вказує, що на нього нібито напав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін та інші невстановлені особи.

Відповідну заяву на своїй сторінці у Facebook оприлюднила представниця правління ЦПК Олександра Устинова.

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Тримайте мене! Кива грізний міліціонер подав заяву на Шабуніна,

– написала Устинова.

Зокрема, в документі йдеться про те, що 17 липня під час мітингу біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Шабунін та невстановлені особи скоїли напад на нього, зокрема облили хімічним барвником — діамантовий зелений.

У заяві Кива вимагає в поліції розглянути його заяву, внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру та розпочати досудове розслідування.



Заява Киви про напад на нього Шабуніна під САП

Нагадаємо, 17 липня представники "Центру протидії корупції" прийшли під САП вимагати відставки Назара Холодницького і вручити йому "рюкзак на вихід. Голову ЦПК Віталія Шабуніна молодики спортивної статури облили зеленкою і закидали тортами. У нього діагностували хімічні опіки обох очей.