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      Кива відредагував пост про 23 лютого 5-річної давнини: в мережі висміяли його за "принциповість"

      - Читать новость на русском
      Ілля Кива / 5.ua

      Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Кива в Facebook привітав українських чоловіків з 23 лютого і опублікував зображення з написом "День Червоної армії".

      Нардеп, зокрема, написав: "Да пішли вони на ху.. зі своєю декомунізацією !!! Зі святом нас чоловіки!!!".

      При цьому відношення Киви до святкування 23 лютого кардинальним чином змінилося за останні роки. Користувачі соцмережі звернули увагу: нардеп відредагував свій пост 5-річної давності, в якому просив не вітати його з цією датою.

      "Схоже у нас з'явився новий чемпіон з перевзування в Повітрі. І це наш знаменитий Ілля Кива, який примудрився відредагувати свою публікацію аж за 2015 рік... Просто приклад "принциповості" і "послідовності". Ну а якщо говорити серйозно, то все це виглядає просто ЖАЛКО", – написав Михайло Шнайдер.

      У коментарях користувачі висміяли нардепа за швидкість реакції, "політичну далекоглядність" і "партійну дисципліну".


      Інші користувачі звинуватили Киву в політичній проституції і запропонували йому почати відзначати 8 березня, до якого він має таке ж відношення, як і до радянської армії.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Ілля Кива Новини політики
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