Кива "за покликом совісті" обізвав поліцейських перевертнями: деталі та відео скандалу

Ілля Ківа, народний депутат від ОПЗЖ, потрапив у скандал 2 травня в одній з багатоповерхівок Києва. Політик сварився з поліцією, називаючи правоохоронців перевертнями, та не пускав власників квартири до їхнього житла. Відео інциденту вже потрапило у мережу.

Народний депутат із фракції "Опозиційна платформа – За життя" взяв активну участь у скандалі навколо однієї з квартир київської багатоповерхівки на Оболоні. Про це розповіли у виданні "Обозреватель".

Інформація від Bihus.info Кива причетний до рейдерських захоплень агропідприємств на Кіровоградщині

Скандал з квартирою, поліцією, "рейдерством" і Кивою: у чому суть

Киянин Андрій (прізвища не розголошуємо через закон про захист персональних даних) купив квартиру на відкритих торгах у системі СЕТАМ (держпідприємство, що займається реалізацією вилученого за рішенням суду майна). За офіційними даними, у цій квартирі начебто ніхто не зареєстрований, але вона здана в оренду.

"Я приїхав і хотів зайти до квартири, але вона була замкнена. Викликав поліцію, двері відкрили. У цей час приїхав народний депутат Ілля Ківа і почав називати нас всіх рейдерами, попри наявність усіх документів", – розповів Андрій.

Коли я його запитав, чому він приїхав, він відповів, що його покликала сюди совість. Він кидався на поліцейських, мою дружину. Я все записав на відео,

– додав киянин.

У коментарі Censor.net новий власник квартири додав, що депутат Кива у присутності всіх послав його "на х*й" і замахувався на адвоката. У квартирі в цей час, до слова, перебували жінка (колишня власниця), чоловік та 17-річний підліток.

Ілля Ківа, як засвідчують відеозаписи, назвав поліцейських "перевертнями" та обіцяв усіх "вивести всіх на чисту воду".

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Пізніше цього ж дня Ілля Кива в ефірі одного з українських телеканалів підтвердив свою позицію та назвав ситуацію "рейдерським захопленням".

Мені подзвонила українка, яка повідомила, що до неї вриваються у квартиру бандити. У її помешканні перебуває неповнолітня дитина, яку фактично в умовах карантину намагалися вигнати з власної квартири. Це добре організована банда рейдерів,

– вважає Кива.

До слова, 30 квітня стало відомо, що рахунки народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви арештували. Кошти "заморозили" для забезпечення сплати судового збору за позовом батька активістки Катерини Гандзюк у справі про захист честі та гідності.