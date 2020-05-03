05:59
3 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Кива "за покликом совісті" обізвав поліцейських перевертнями: деталі та відео скандалу

      -
      Кива обізвав поліцейських перевертнями: деталі та відео скандалу
      Кива влаштував скандал в одній з багатоповерхівок Києва / Скриншоти з відео

      Ілля Ківа, народний депутат від ОПЗЖ, потрапив у скандал 2 травня в одній з багатоповерхівок Києва. Політик сварився з поліцією, називаючи правоохоронців перевертнями, та не пускав власників квартири до їхнього житла. Відео інциденту вже потрапило у мережу.

      Народний депутат із фракції "Опозиційна платформа – За життя" взяв активну участь у скандалі навколо однієї з квартир київської багатоповерхівки на Оболоні. Про це розповіли у виданні "Обозреватель".

      Інформація від Bihus.info Кива причетний до рейдерських захоплень агропідприємств на Кіровоградщині

      Скандал з квартирою, поліцією, "рейдерством" і Кивою: у чому суть

      Киянин Андрій (прізвища не розголошуємо через закон про захист персональних даних) купив квартиру на відкритих торгах у системі СЕТАМ (держпідприємство, що займається реалізацією вилученого за рішенням суду майна). За офіційними даними, у цій квартирі начебто ніхто не зареєстрований, але вона здана в оренду. 

      "Я приїхав і хотів зайти до квартири, але вона була замкнена. Викликав поліцію, двері відкрили. У цей час приїхав народний депутат Ілля Ківа і почав називати нас всіх рейдерами, попри наявність усіх документів", – розповів Андрій.

      Коли я його запитав, чому він приїхав, він відповів, що його покликала сюди совість. Він кидався на поліцейських, мою дружину. Я все записав на відео,
      – додав киянин.

      У коментарі Censor.net новий власник квартири додав, що депутат Кива у присутності всіх послав його "на х*й" і замахувався на адвоката. У квартирі в цей час, до слова, перебували жінка (колишня власниця), чоловік та 17-річний підліток. 

      Ілля Ківа, як засвідчують відеозаписи, назвав поліцейських "перевертнями" та обіцяв усіх "вивести всіх на чисту воду".

      Сварка Киви з поліцією та мешканцями будинку: відео інциденту

      Пізніше цього ж дня Ілля Кива в ефірі одного з українських телеканалів підтвердив свою позицію та назвав ситуацію "рейдерським захопленням".

      Мені подзвонила українка, яка повідомила, що до неї вриваються у квартиру бандити. У її помешканні перебуває неповнолітня дитина, яку фактично в умовах карантину намагалися вигнати з власної квартири. Це добре організована банда рейдерів,
      – вважає Кива.

      До слова, 30 квітня стало відомо, що рахунки народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви арештували. Кошти "заморозили" для забезпечення сплати судового збору за позовом батька активістки Катерини Гандзюк у справі про захист честі та гідності.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини нерухомості Ілля Кива Опозиційна платформа – За життя Новини Києва Скандал Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Епоха коронавірусу: як країни проходить перевірку епідемією
      2 травня , 22:00 Епоха коронавірусу: як країни проходить перевірку епідемією
      Леонід Швець
      Новини про коронавірус 2 травня: ВООЗ продовжила надзвичайну ситуацію, нові випадки в Україні
      2 травня , 21:33 Новини про коронавірус 2 травня: ВООЗ продовжила надзвичайну ситуацію, нові випадки в Україні
      Анастасія Зазуляк