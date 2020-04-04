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      Киві оголосили підозру через бійку в ресторані а ветераном АТО, – ЗМІ

      -
      Іллі Киві оголосили підозру / 24 канал

      Нардепу від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киві оголосили підозру через напад на ветерана АТО Михайла Маймана у ресторані в центрі Києва.

      Керівник одного з департаментів Офісу генпрокурора Олександр Панов повідомив про це "Слідству.Інфо". Киві оголосили підозру за умисне заподіяння важкого тілесного ушкодження.

      Раніше Кива вивіз дітей за кордон, бо на нього "чинять тиск"

      Зверніть увагу! Киві оголосили підозру за 121 статтею Кримінального кодексу. Нардепу загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.

      Ілля Кива відмовився отримати в руки будь-яке повідомлення, тому підозру його оголосили через відеозапис.

      За словами Панова, Іллю Киву неодноразово викликали в ДБР для вручення підозри, зокрема, 28 лютого та 2 березня, але нардеп так і не з’явився. Прокуратура намагалася через суд змусити Киву прийти для вручення підозри, проте судді відмовили.

      Тоді одіозного Киву спробували викликати для вручення підозри ще раз на 6 квітня. Однак оголосити підозру Киві вдалося 4 квітня, коли він сам прийшов у Офіс Генерального прокурора.

      Бійка Киви з ветераном АТО: як це було

      • Народний депутат Ілля Кива 22 січня влаштував бійку з ветераном АТО Михайлом Майманом у ресторані у центрі Києва. 
      • Інцидент трапився у закладі "Moккo", розташованому на Хрещатику.
      • Кива уже пояснив причину бійки у фейсбуці. За словами нардепа, цей чоловік пів року тому почав погрожувати йому в мереж.
      • Ветеран АТО Михайло Майман відповів, що Кива поводився агресивно.
      • Ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив проти депутата кримінальну справу.

      Кива б’є чоловіка по голові у ресторані: дивіться відео

       
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Опозиційна платформа – За життя Скандал Розслідування Кримінальні новини Новини Києва Офіс генпрокурора Державне бюро розслідувань Ілля Кива Новини України Новини політики
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