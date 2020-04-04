Киві оголосили підозру через бійку в ресторані а ветераном АТО, – ЗМІ

Нардепу від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киві оголосили підозру через напад на ветерана АТО Михайла Маймана у ресторані в центрі Києва.

Керівник одного з департаментів Офісу генпрокурора Олександр Панов повідомив про це "Слідству.Інфо". Киві оголосили підозру за умисне заподіяння важкого тілесного ушкодження.

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Зверніть увагу! Киві оголосили підозру за 121 статтею Кримінального кодексу. Нардепу загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.

Ілля Кива відмовився отримати в руки будь-яке повідомлення, тому підозру його оголосили через відеозапис.

За словами Панова, Іллю Киву неодноразово викликали в ДБР для вручення підозри, зокрема, 28 лютого та 2 березня, але нардеп так і не з’явився. Прокуратура намагалася через суд змусити Киву прийти для вручення підозри, проте судді відмовили.

Тоді одіозного Киву спробували викликати для вручення підозри ще раз на 6 квітня. Однак оголосити підозру Киві вдалося 4 квітня, коли він сам прийшов у Офіс Генерального прокурора.

Бійка Киви з ветераном АТО: як це було

Народний депутат Ілля Кива 22 січня влаштував бійку з ветераном АТО Михайлом Майманом у ресторані у центрі Києва.

Інцидент трапився у закладі "Moккo", розташованому на Хрещатику.

Кива уже пояснив причину бійки у фейсбуці. За словами нардепа, цей чоловік пів року тому почав погрожувати йому в мереж.

Ветеран АТО Михайло Майман відповів, що Кива поводився агресивно.

Ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив проти депутата кримінальну справу.

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