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Киян попереджають про шквальний вітер

00:34, сьогодні 396 Читать новость на русском
Киян попереджають про шквальний вітер
Киян попереджають про шквальний вітер / Фото з відкритих джерел

28 грудня у Києві прогнозують штормовий вітер. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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Загалом протягом 28 грудня у Києві буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

Тож у КМДА нагадують основні правила поводження в разі посилення вітру:

  1. усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  2. якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  3. у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  4. уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Теги: Новини України Новини Києва Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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