Киян попереджають про шквальний вітер

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Киян попереджають про шквальний вітер / Фото з відкритих джерел

28 грудня у Києві прогнозують штормовий вітер. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. Читайте також: У Росії випав синій сніг: незвичні опади зняли на фото і відео Загалом протягом 28 грудня у Києві буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла. Тож у КМДА нагадують основні правила поводження в разі посилення вітру: усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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