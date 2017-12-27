Киян попереджають про шквальний вітер
00:34, сьогодні 396 Читать новость на русском
28 грудня у Києві прогнозують штормовий вітер. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
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Загалом протягом 28 грудня у Києві буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.
Тож у КМДА нагадують основні правила поводження в разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Джерело: 24 Канал
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