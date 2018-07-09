Киян закликають голосувати за перейменування проспекту на честь Патріарха Любомира Гузара
До 15 липня триватиме голосування киян з приводу перейменування проспекту Комарова на честь Патріарха Любомира Гузара.
Пропозиція про перейменування проспекту Комарова в проспект Любомира Гузара підтримується Українською греко-католицькою церквою.
"Існує і альтернативна пропозиція по перейменуванні вулиці, але вона не підтримується УГКЦ, оскільки ми вважаємо, що велич постаті Блаженнішого заслуговує більшого", – зазначають у фракції "Самопоміч".
Оскільки перемогти повинна винятково одна пропозиція, у фракції закликають підтримати спільну пропозицію по перейменуванню проспекту.
ЯК ПРОГОЛОСУВАТИ?
- Перейдіть за посиланням або скануйте QR CODE за допомогою камери в телефоні
- Якщо ви вже зареєстровані на сайті КМДА (голосували або підписували петицію), натисніть кнопку "Вхід", введіть свій email та пароль і проголосуйте.
- Якщо ви НЕ зареєстровані на сайті, натисніть кнопку "Реєстрація", введіть свої дані (вам обов’язково потрібна актуальна еmail-адреса) та натисніть кнопку "Зареєструватись". На вашу еmail-адресу надійде лист із посиланням для активації Вашої реєстрації. Коли ви активуєте реєстрацію, тоді ви зможете повернутись за вищенаведеним посиланням, увійти на сайт та проголосувати.
Ваш голос може стати вирішальним!
Джерело: 24 Канал
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