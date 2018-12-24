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      Киян закликають не лишати машини на узбіччях: столицю будуть чистити від снігу

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      Київ засипає снігом
      Київ засипає снігом

      У зв'язку з посиленням снігопаду та зниженням температури у Києві, комунальники просять водіїв не залишати автомобілі уздовж вулиць та доріг, які будуть очищати від снігу та оброблятимуть протиожеледними матеріалами.

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      Про це йдеться у повідомленні Київської міськдержадміністрації.

      Як повідомили у "Київавтодорі", потягом найближчої доби на вулицях столиці працюють 334 одиниці спецтехніки: великогабаритна спецтехніка задіяна для роботи на дорогах та штучних спорудах міста, трактори, міні навантажувачі. Крім того, 52 бригади з ручного прибирання обробляють та прибирають від снігу тротуари, зупинки громадського транспорту, наземні та підземні пішохідні переходи, які знаходяться на утриманні підприємств корпорації.

      Враховуючи посилення снігопаду, комунальна корпорація "Київавтодор" наполегливо звертається до водіїв із проханням не залишати власні автiвки обабіч вулиць та доріг, адже це створює значні перешкоди для роботи спецтехніки та затримує оперативне прибирання столиці від снігу",
      – наголошується у повідомленні.

      Також повідомляється, що сніг, за прогнозами синоптиків, ітиме упродовж всієї ночі, а також завтра, 25 грудня. Крім того, уночі очікується зниження температури повітря до -4, що створює погодні умови, за яких без своєчасної обробки протиожеледними матеріалами на вологому покритті миттєво утворюється ожеледь.

      Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на різдвяні свята, які християни західного обряду, святкуватимуть 24-25 грудня, погода в Україні очікується хмарною, також є імовірність опадів.

      Теги: Новини Києва Новини України Новини політики Негода в Україні Погода КМДА
      Джерело: 24 канал
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