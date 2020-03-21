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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Киянам заборонять відвідувати дитячі і спортивні майданчики: що ще зміниться у столиці

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      У Києві заборонять відвідувати дитячі майданчики / Фото 24 каналу

      Від понеділка 23 березня у Києві почнуть діяти суворіші обмеження. Так, громадським транспортом дозволять користуватися лише спецпрацівникам певних категорій, а спортивними майданчиками заборонять користуватися.

      До суворіших заходів вдадуться, аби припинити поширення коронавірусу. Нові правила для мешканців столиці, які цьому сприятимуть, опублікували на сайті Київської міської ради.

      Важливо знати З понеділка у Києві громадський транспорт возитиме лише спецпрацівників за перепустками

      Які новвоведення у Києві через карантин

      • Громадським транспортом можуть користуватися лише рятувальники, медичні працівники, правоохоронці, люди, які працюють у продуктових магазинах, аптекарі, працівники ЖКГ, співробітники стратегічних підприємств. Усі вони отримають спеціальні перепустки. Проте, в салон їх пускатимуть лише у засобах індивідуального захисту. 
      • За дотриманням правил карантину у кожному транспорті мають слідкувати двоє поліцейських та один працівник Муніципальної варти. Вони перевірятимуть наявність перепустки.
      • Заборонять користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях. Перед цим з населенням мають провести роз'яснювальну роботу.
      • У магазинах та аптеках введуть обмеження: на кожні 10 квадратних метрів у приміщенні повинна беребувати лише одна людина
      • Проведуть дезінфекцію житлових будинків. На це київська рада виділила 23 мільйони гривень.
      • Державна прикордонна служба має надати відомості щодо мешканців міста, які прибули із закордону з 10 березня 2020 року.

      Станом на 21 березня в Україні зафіксували вже 41 випадок зараження коронавірусом, з них 3 людини померли, одна – одужала. З них у Київській області підтверджено три випадки, ще три – у самому Києві.

      Що заборонено
      Що заборонено на час карантину / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Києва Коронавірус Covid-19 Новини України Транспорт Новини політики КМДА
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