Киянам заборонять відвідувати дитячі і спортивні майданчики: що ще зміниться у столиці

Від понеділка 23 березня у Києві почнуть діяти суворіші обмеження. Так, громадським транспортом дозволять користуватися лише спецпрацівникам певних категорій, а спортивними майданчиками заборонять користуватися.

До суворіших заходів вдадуться, аби припинити поширення коронавірусу. Нові правила для мешканців столиці, які цьому сприятимуть, опублікували на сайті Київської міської ради.

Важливо знати З понеділка у Києві громадський транспорт возитиме лише спецпрацівників за перепустками

Які новвоведення у Києві через карантин

Громадським транспортом можуть користуватися лише рятувальники, медичні працівники, правоохоронці, люди, які працюють у продуктових магазинах, аптекарі, працівники ЖКГ, співробітники стратегічних підприємств. Усі вони отримають спеціальні перепустки . Проте, в салон їх пускатимуть лише у засобах індивідуального захисту.

можуть користуватися лише рятувальники, медичні працівники, правоохоронці, люди, які працюють у продуктових магазинах, аптекарі, працівники ЖКГ, співробітники стратегічних підприємств. Усі вони отримають . Проте, в салон їх пускатимуть лише у засобах індивідуального захисту. За дотриманням правил карантину у кожному транспорті мають слідкувати двоє поліцейських та один працівник Муніципальної варти. Вони перевірятимуть наявність перепустки.

Заборонять користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях . Перед цим з населенням мають провести роз'яснювальну роботу.

. Перед цим з населенням мають провести роз'яснювальну роботу. У магазинах та аптеках введуть обмеження: на кожні 10 квадратних метрів у приміщенні повинна беребувати лише одна людина .

у приміщенні повинна беребувати лише . Проведуть дезінфекцію житлових будинків . На це київська рада виділила 23 мільйони гривень.

. На це київська рада виділила 23 мільйони гривень. Державна прикордонна служба має надати відомості щодо мешканців міста, які прибули із закордону з 10 березня 2020 року.

Станом на 21 березня в Україні зафіксували вже 41 випадок зараження коронавірусом, з них 3 людини померли, одна – одужала. З них у Київській області підтверджено три випадки, ще три – у самому Києві.



Що заборонено на час карантину / Інфографіка 24 каналу

