Кияни прибрали берег Дніпра та зібрали цілу вантажівку сміття: прикрі фото

Кияни долучилися до Міжнародного дня чистих берегів. 21 вересня біля Дніпра мешканці міста зібрали майже цілу вантажівку сміття: там були шини, пластикові кришечки, скло і навіть санки.

Прибирання берегу Дніпра в Києві

Кияни прибирали берег вздовж Дніпра – не тільку піщану частину, а й під кущами та деревами. У кожного був набір із рукавичок та пакету.

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Серед сміття найчастіше траплялися серветки, пакети, кришечки та скло.



Набір прибиральника складався з рукавичок для безпеки та пакету



Прибирали не лише піщану частину, а й під кущами



Назбирали майже вантажівку сміття

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До прибирання приєднався і посол Європейського Союзу. Він, до речі, знайшов у кущах навіть санки і шини.

Людям варто прибирати свої домівки. А ось це, що навколо, і є ваш будинок,

– зазначив глава представництва ЄС в Україні Мааті Маасікас.



Глава представництва ЄС в Україні Мааті Маасікас.

Прибирали і діти – вчилися свідомості змалечку. Це дозволить краще зрозуміти, що смітити не можна.



Діти також долучилися до акції

В Києві біля берегів Дніпра зібрали майже вантажівку сміття. Саме тому краще прибирати не раз на рік, а завжди доносити своє сміття в смітник. Адже Україна входить в топ-10 найзабрудненіших країн.

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Що відомо про Міжнародний день чистих берегів

Акція відбувається за підтримки Європейського Союзу. В Міжнародний день чистих берегів сміття збирають у всіх куточках землі.

"Ми використовуємо хештег youbeachcleanup. Тобто всі, хто сьогодні буде долучатися до активності, будуть робити фотографії, сторі і будуть поширювати проблему брудних берегів", – пояснила представниця Послів європейської молоді в Україні Катерина Чубей.

Ще одна екоідея Києва – лавка із пластику

Ще одна екоідея столиці – в Києві також створили із 70 кілограмів зібраного сміття лавку з пластику, яку розмістять на одній з київських набережних.

"Ми збирали півроку кришечки пластикові з пляшок з напоями, з різних пластикових речей", – розповіла голова державного агентства водних ресурсів Ірина Овчаренко.

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Голова державного агентства водних ресурсів Ірина Овчаренко



Лавка із пластику витримає декілької дорослих людей