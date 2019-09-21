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      Кияни прибрали берег Дніпра та зібрали цілу вантажівку сміття: прикрі фото

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      Кияни долучилися до Міжнародного дня чистих берегів. 21 вересня біля Дніпра мешканці міста зібрали майже цілу вантажівку сміття: там були шини, пластикові кришечки, скло і навіть санки.

      Прибирання берегу Дніпра в Києві

      Кияни прибирали берег вздовж Дніпра – не тільку піщану частину, а й під кущами та деревами. У кожного був набір із рукавичок та пакету.

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      Серед сміття найчастіше траплялися серветки, пакети, кришечки та скло.


      Набір прибиральника складався з рукавичок для безпеки та пакету


      Прибирали не лише піщану частину, а й під кущами


      Назбирали майже вантажівку сміття

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      До прибирання приєднався і посол Європейського Союзу. Він, до речі, знайшов у кущах навіть санки і шини.

      Людям варто прибирати свої домівки. А ось це, що навколо, і є ваш будинок,
      – зазначив глава представництва ЄС в Україні Мааті Маасікас.


      Глава представництва ЄС в Україні Мааті Маасікас.

      Прибирали і діти – вчилися свідомості змалечку. Це дозволить краще зрозуміти, що смітити не можна.


      Діти також долучилися до акції

      В Києві біля берегів Дніпра зібрали майже вантажівку сміття. Саме тому краще прибирати не раз на рік, а завжди доносити своє сміття в смітник. Адже Україна входить в топ-10 найзабрудненіших країн.

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      Що відомо про Міжнародний день чистих берегів

      Акція відбувається за підтримки Європейського Союзу. В Міжнародний день чистих берегів сміття збирають у всіх куточках землі.

      "Ми використовуємо хештег youbeachcleanup. Тобто всі, хто сьогодні буде долучатися до активності, будуть робити фотографії, сторі і будуть поширювати проблему брудних берегів", – пояснила представниця Послів європейської молоді в Україні Катерина Чубей.

      Ще одна екоідея Києва – лавка із пластику 

      Ще одна екоідея столиці – в Києві також створили із 70 кілограмів зібраного сміття лавку з пластику, яку розмістять на одній з київських набережних.

      "Ми збирали півроку кришечки пластикові з пляшок з напоями, з різних пластикових речей", – розповіла голова державного агентства водних ресурсів Ірина Овчаренко.

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      Голова державного агентства водних ресурсів Ірина Овчаренко


      Лавка із пластику витримає декілької дорослих людей

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Екологія Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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