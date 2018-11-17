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      Кияни розпочали масштабне прибирання алеї Небесної Сотні

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      21 листопада Україна буде відзначати річницю Революції гідності. У Києві активісти та небайдужі вже розпочали толоку на алеї Героїв Небесної Сотні.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      Традиційну толоку, тобто масове безоплатне прибирання, яку кожного року організовують родини загиблих Небесної Сотні, вже підтримало кілька десятків людей. 

      Ми запрошуємо всіх охочих долучитися до акції, оскільки ця територія належить всій Україні. Тут відбулися вагомі для України події, тому сьогодні наше завдання якнайшвидше прибрати цю велику територію. Крім того, відремонтувати навігаційно-інформаційні стенди, що встановлені не лише на колишній Інститутській, а й в центрі Києва, адже саме вони розповідають про місця Революції гідності,
      – сказав директор музею Революції гідності Ігор Пошивайло.

      Він додав, що ще необхідно прибрати тимчасовий меморіал Небесної Сотні, біля якого 21 листопада планують організувати молебень та покладання квітів.

      Нагадаємо, що 21 листопада у Києві відзначатимуть річницю початку Євромайдану. У цей день о 17:30 відбудеться концерт "Шлях гідності" в Українському домі, а о 19:00 в Мистецькому Арсеналі буде виставка за участі художників з 15 країн світу.

      Теги: Новини України Євромайдан Новини Києва Небесна Сотня
      Джерело: 24 канал
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