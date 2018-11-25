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      Кияни сходяться до посольства РФ через ескалацію в Азовському морі: фото та відео

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      Кияни збираються біля посольства РФ у Києві через ескалацію в Азовському морі
      Кияни збираються біля посольства РФ у Києві через ескалацію в Азовському морі / Фото Українська правда

      Під посольством Росії у Києві збираються люди, дехто з них приніс з собою фаєри. Акція є реакцією на відверту російську агресію в Азовському морі,

      Про це повідомляє УП.

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      Наразі біля дипбудівлі на Повітрофлотському проспекті столиці перебувають кілька десятків людей, однак їхня кількість збільшується.

      Учасники акції принесли під російське посольство шини та паперові кораблики.

      Агресія Росії в Азовському морі протест Київ
      У Києві небайдужі люди сходяться до посольства РФ/ Джерело: УП

      До початку акції на місце її проведення також приїхали близько 10 бійців Нацгвардії. Вони вигружали із автомобілів щити, однак згодом їх прибрали.

      Агресія Росії Акція протесту Київ
      Бійці Нацгвардії привезли шини/ Джерело: УП

      Окрім того, біля будівлі посольства чергували до 10 машин поліції.

      Посольство РФ у Києві протест
      Біля посольства РФ у Києві чергують автомобілі поліції/ Джерело: УП

      Згодом стало відомо, що в будівлю посольтва кинули фаєри. З усіх припаркованих у дворі авто зняли номери.

       

      Нагадаємо, два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ та "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу" ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Однак у неділю, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі.

      Прикордонний       корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Згодом у Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

       

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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