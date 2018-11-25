Кияни сходяться до посольства РФ через ескалацію в Азовському морі: фото та відео

Під посольством Росії у Києві збираються люди, дехто з них приніс з собою фаєри. Акція є реакцією на відверту російську агресію в Азовському морі,

Про це повідомляє УП.

Читайте також: Україна збирається оголосити воєнний стан через агресію Росію в Азові, – Турчинов

Наразі біля дипбудівлі на Повітрофлотському проспекті столиці перебувають кілька десятків людей, однак їхня кількість збільшується.

Учасники акції принесли під російське посольство шини та паперові кораблики.



У Києві небайдужі люди сходяться до посольства РФ/ Джерело: УП

До початку акції на місце її проведення також приїхали близько 10 бійців Нацгвардії. Вони вигружали із автомобілів щити, однак згодом їх прибрали.



Бійці Нацгвардії привезли шини/ Джерело: УП



Окрім того, біля будівлі посольства чергували до 10 машин поліції.



Біля посольства РФ у Києві чергують автомобілі поліції/ Джерело: УП

Згодом стало відомо, що в будівлю посольтва кинули фаєри. З усіх припаркованих у дворі авто зняли номери.

Акція під посольством РФ у Києві: З усіх припаркованих у дворі посольства авто зняли номера . Невідомі кинули у будівлю посольствоа файєри pic.twitter.com/JhKueTtKoa — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) 25 листопада 2018 р.

Нагадаємо, два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ та "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу" ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Однак у неділю, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі.



Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Згодом у Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.