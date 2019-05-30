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      Кияни у групі ризику: злодії викрадають у столиці кожен четвертий автомобіль

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      Викрадення авто
      Викрадення авто / dpchas.com.ua

      Дефіцит паркінгів, відсутність системи відео спостереження, міграція кримінальних елементів зі Сходу України подалі від ОРДЛО – це лише деякі з причин, які пояснюють гнітючу статистику викрадених автівок в Україні.

      Тільки минулого року зникло 4092 машини, у 2017 році цей показник був ще гіршим – 5684 авто. Найбільше страждає столиця – майже кожне четверте викрадене авто переходить "у погані руки" саме у Києві. Ситуацію погіршує і кількість розкритих злочинів. З 766 автівок, викрадених за перші три місяці 2019 року, законним власникам вдалось повернути лише 250 машин (32,6%), що свідчить про малоефективну роботу правоохоронних органів.

      За даними сайту apostrophe.ua найбільшою популярністю серед крадіїв користуються як дешеві моделі ВАЗ та Daewoo, так і більш дорогі Toyota, Mercedes та Honda. У департаменті карного розшуку Національної поліції України пояснюють, що найчастіше машини крадуть зі стихійних автостоянок, а Київ та обласні центри б’ють анти-рекорди крадіжок через найбільш розвинуту дорожньо-транспортну інфраструктуру.

      Серед улюблених місць крадіїв – парковки ТРЦ та двори багатоповерхівок. Однією з найгостріших проблем столиці є істотна нестача паркувальних майданчиків. Це не тільки змушує водіїв залишати свої авто деінде, а й приваблює злодіїв ловити "легку здобич". Окрім цього, великі міста постійно збільшуються – з’являються цілі райони новобудов. Багато з них не мають підземного паркінгу. Але навіть за їх наявності, далеко не всі жителі можуть собі дозолити сплатити додаткові від 10 до 50 тисяч доларів за таку розкіш.

      Не тільки поліція, а й страхові компанії підтверджують серйозність ситуації. За даними "АХА Страхування", впродовж 2018 року компанія виплатила 36 млн грн компенсації за 52 викрадених авто. Андрій Лизогуб, начальник центрального управління врегулювання страхових випадків страхової компанії "ТАС", розказав, що у порівнянні з 2017 роком, кількість викрадень автомобілів серед клієнтів компанії збільшилась практично втричі. Тетяна Щучьєва, директор "Експрес Страхування", повідомила, що у 2018 році компанія виплатила 12,4 млн грн компенсації своїм клієнтам за викрадені авто. А за перші три місяці 2019 року кількість звернень клієнтів, які втратили свої авто збільшилась на 225% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

      Проблема може бути вирішена після реалізації проекту зі встановлення сучасних камер відео спостереження по всій країні, у великих містах, зокрема. При наявності такої системи відеоспостереження, штучний інтелект мав би самостійно відслідковувати шлях втраченого авто, та повідомити поліцію про його місцезнаходження. Але поки до повної імплементації цього проекту ще далеко, водіям залишається покладатися на себе і на страхові компанії. Експерти рекомендують не заощаджувати на безпеці дорогої автівки і встановити багаторівневу систему захисту – окрім сучасної системи супутникової сигналізації, встановити ще пристрої для блокування керма, педалей та замка запалювання. Остання лінія захисту – страховий поліс КАСКО, що покриває усі страхові випадки, у тому числі й крадіжки. При середній вартості страхового поліса, який складає від 3,5% до 5% від вартості автомобіля на момент укладання договору, є і дешевші варіанти. Поліс за 2% від вартості авто покриє лише обмежену кількість страхових випадків. Наразі ціни демократичні, але якщо влада не втрутиться у ситуацію з крадіжками авто, вартість страхових полісів може зрости. І за бездіяльність правоохоронців доведеться знову платити автовласникам.

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      Теги: Новини Києва Авто Викрадення
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