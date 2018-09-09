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Кияни вимагають заборонити нічні злети та посадки літаків у столиці

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Кияни вимагають обмежити нічні злети та посадки літаків у столиці
Кияни вимагають обмежити нічні злети та посадки літаків у столиці / фото з відкритих джерел

Кияни виступають із пропозицією обмежити злети та посадки літаків у нічний час в столиці. Вони пояснюють: шум негативно впливає на нервову систему та може спричинити безліч захворювань.

Петицію із відповідним проханням розмістили на сайті КМДА.

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Аеропорт "Жуляни" обслуговує велику кількість рейсів, що робить проживання у зоні транспортного коридору небезпечним і нестерпним. Літаки пролітають над житловими будинками, дитячими садочками, школами. Неможливо звикнути до шуму, особливо того, що здіймає Boeing. Шум негативно впливає на нервову систему, може спричинити серцево-судинні захворювання, виразкову хворобу, порушення обмінних процесів,
– йдеться у тексті.

Авторка петиції Олена Мельник пояснює свою пропозицію тим, що медики відзначають особливо несприятливу дію навіть незначних за рівнем шумів у години відпочинку і, передовсім, сну, коли найбільш повно повинні відновлюватись сили людини.

За її словами, якщо раніше аеропорт був побудований за околицями міста, то тепер житловий сектор оточує його з усіх сторін.

"В Європейських країнах діють норми на шумове забруднення. Необхідно заборонити нічні польоти, а особливо експлуатацю літаків, які створюють шум, що перевищує шумові норми", – підкреслила Мельник.

Петицію було зареєстровано 6 вересня, наразі її підтримали 158 осіб. Для розгляду пропозиції необхідно зібрати 10 тисяч підписів.

Що таке шумове забруднення? Це одна з форм забруднення навколишнього середовища. Загалом, – це хаотичне нагромадження звуків різної частоти, потужності та тривалості, які виходять за межі звукового комфорту.
Шуми шкідливо впливають на здоров'я людей, знижують їх працездатність, викликають захворювання органів слуху (зокрема, глухоту), ендокринної, нервової, серцево-судинної системи.
Адаптація організму до шуму практично неможлива.

Теги: Новини Києва Новини політики авіація КМДА
Джерело: 24 канал
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