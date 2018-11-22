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      Кияни вимагають зменшити вартість за проїзд: активісти мітингують під обласною адміністрацією

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      Під стінами обласної держадміністрації у Києві проходить мітинг проти підвищення цін у регіоні. Протестувальники вимагають зменшити вартість проїзду та відправити у відставку чиновників, які дозволили перевізникам піднімати тарифи.

      Про це повідомив у прямому ефірі кореспондент 24 каналу.

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      Приблизно 100 активістів прийшли мітингувати до Київської обласної держадміністрації. Протестувальники поспілкувалися з посадовцем, який запевнив їх, що у адміністрації знають про проблему та намагаються її вирішити.

      Результатом зустрічі ми незадоволені. Розмова була про все й ні про що. Ми озвучили п'ять пунктів, на них нам обіцяють дати відповідь у вівторок, 27 листопада. Є відчуття, що нас намагаються заговорити, затягнути цей процес, а тарифи – залишити. Можливо, нам дадуть якусь "подачку", зменшать вартість на гривню. Але це – не панацея,
      – пояснив один із активістів Ігор Бердніков.

      Мітингувальники наголошують що тариф на проїзд – це лише один із пунктів вимог, загалом їх є п'ять. Також багато питань є до якості обслуговування маршрутів. Та перший крок: повернутися до попередньої ціни.

      Ми не вимагаємо, щоб було дешевше. Ми зацікавлені отримати чітку відповідь: чому саме така вартість. Якщо вона складає 20 гривень, то нам мають обґрунтувати це,
      – додав Бердніков.

      Якщо представники обласної держадмінстрації Києва виконають свою обіцянку, 27 листопада кияни отримають зниження вартості на проїзд або обґрунтування оновленої ціни.

      Теги: Новини України Новини Києва протести Транспорт Ціни
      Джерело: 24 канал
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