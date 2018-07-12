Кияни вийшли на мітинг через підвищення вартості проїзду в громадському транспорті

Від ранку 12 липня під КМДА на мітинг зібралися мешканці столиці: частина протестує проти підвищення вартості проїзду в метро, інші – підтримують нововведення.

Біля будинку Київської міської державної адміністрації зібралися і противники і прихильники нововведення, передає "Радіо свобода".

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Одні люди протестують проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до 8 гривень. Інші – прийшли з плакатами "За розвиток метро!", "Ні транспортному колапсу", "За гідну оплату праці".

Додамо, що вартість проїзду у міському транспорті Києва має зрости з 14 липня. Нова ціна на проїзд становитиме від 6 гривень 30 копійок, якщо ви користуєтеся проїзним квитком або безконтактною карткою. За разову поїздку доведеться заплатити 8 гривень.



У Києві люди вийшли на мітинг проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті



Дехто нововведення підтримує