Кияни вшановують пам'ять невинно розстріляних у Бабиному Яру: фото та відео

Щорічно небайдужі кияни збираються, аби вшанувати пам'ять невинно вбитих євреїв. Вони йдуть дорогою, якою у вересні 1941 року йшли на смерть євреї Києва.

Понад 300 людей пройшлися ходою до пам'ятника "Менори". З собою кожен взяв камінчики, які євреї складають на могили замість квітів. Під час заходу равин прочитав невелику поминальну молитву за загиблих.

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За інформацією Українського інституту національної пам'яті, лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року німці розстріляли в урочищі Бабин Яр майже 34 тисячі євреїв. А до 11 жовтня гітлерівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч людей.



Марш пам'яті у Києві

Загалом, за два роки окупації, жертвами нацистського терору стали від 100 до 150 тисяч осіб. Масштаби трагедії радянська влада намагалась приховати.

Понад 300 людей пройшлися ходою до пам'ятника "Менори"

Що трапилося у Бабиному Яру?Під час німецької окупації у роки Другої світової війни урочище Бабин Яр у Києві стало місцем масових розстрілів мирного населення. В основному винищення зазнали євреї й роми, а також військовополонені й члени ОУН. Є різні дані щодо кількості загиблих у Бабиному Яру – від 70 до 200 тисяч.

Дивіться відео: Кияни вшановують пам'ять невинно розстріляних у Бабиному Яру