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      Кияни втрачають подвір'я через масштабну забудову: відео

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      Якщо йдеться про прибудинкові ділянки, землю українців досить легко відібрати. Причиною цьому є незаконні забудови та плутанини в реєстрах. Особливо зараз, зважаючи на чинну епідеміологічну ситуацію в країні. Мешканці одного зі столичних житлових будинків добре знають, як це – втратитити своє подвір'я. Детальніше – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Киянка Олена Чіковані розповіла, їхнє невеличке подвір'я на вулиці Тверський тупик збираються забудувати. За проєктом на місці дитячого майданчика і прилеглої до нього території буде багатоповерхівка. Мешканці "хрущівки" виступають проти забудови, і вже зібрали багато документів.

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      За словами Олени Чіковані, їй відповіли, що насправді рішення КМДА про відвід землі не було.

      Нас зацікавило, хто є власником, тому зайшли в реєстр речових прав на земельні ділянки. З'ясувалося, що це було ТОВ "СПС",
      – відзначила жінка.

      У товаристві, яке отримало права на землю, на телефонні дзвінки не відповідали. В усіх відповідях посадовці було посилання на Міський земельний кадастр. "Це сумнівне джерело, яке не має юридичної сили", – зазначив радник заступника Київського міського голови Олексій Тіхонов.

      Він додав, що статус затверджений лише в Державному земельному кадастрі: оренда чи користування. І може бути передано лише згідно з рішенням Київської міської ради.

      Якщо його немає, то все інше не має правового статусу. Земельні ділянки у нас не визначені, в цілому. У нас більшість прибудинкових територій – це план-схема прибирання. Там не написано, хто ними володіє,
      – пояснив Олексій Тіхонов.

      Тобто, кияни, які сплачують за прибирання прибудинкової території, юридично не є її власниками. Олексій Трохимець, голова громадської організації "Енергетичний омбудсмен", розповів, що забороною може бути порушення містобудівного законодавства, якщо є порушення під'їзних шляхів, відстані до найближчих будинків.

      Він уточнив, якщо це об'єкти історичної чи архітектурної пам'ятки, то є закон "Про охорону культурної спадщини". Всі ці порушення на Тверському тупику є, якщо врахувати близькість до історико-архітектурної пам'ятки. Попри це, ділянку передали у постійне користування і планують забудувати.

      Ця ситуація – типова для столиці та країни, в цілому. У реєстрах – суцільна плутанина. Тож досить складно з'ясувати, кому належить земля. Так триватиме, доки не встановлять чіткі межі прибудинкових ділянок, і не внесуть їх до кадастру.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини Києва Новини України Будівництво
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