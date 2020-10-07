Підозрюваний у гучній справі щодо вбивства 6-річної дитини стверджує, що мав позбавити життя свого сина до встановленої дати. Цілком можливо, що через цей злочин та поведінку, чоловіка відправлять до психіатричної лікарні.

У Подільському районному суді Києва почали обирати запобіжний захід жителю будинку на проспекті Правди, який, за версією слідства, вбив власного ж сина, повідомляє ТСН.

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Надаючи пояснення свому вчинку, чоловік зізнався у злочині. За його словами, в такий спосіб він "виказав дитині любов". Мовляв, хлопчик не хотів жити із мамою, яка нібито над ним знущалася. Під час засідання підсудний також заявив, що "приносив сина у жертву".

План "А" був не допустити, щоб дитина вижила до 15 жовтня. Почитайте, що в цей день мало бути. За 36 років, які я живу, мені брехали всі родичі. Я вірю в бога, в Ісуса, людей,

– розповів підозрюваний.

Прокурори зазначили, що на обліку в психологічному диспансері чоловік не стоїть, то ж питання щодо його стану його здоров'я залишається відкритим.

Що відомо про загибель дитини на Виноградарі:

чоловік ножем завдав декілька поранень хлопчику;

тоді підпалив ліжко, на якому перебувала дитина;

після цього пожежа перекинулась на цілу квартиру;

коли рятувальники приїхали на виклик, чоловік зачинився в квартирі та відмовлявся відчиняти двері. Згодом правоохоронці виламали двері і побачили в квартирі обгоріле тіло дитини;

зловмисник – мешканець Києва 1984 року народження.

Як покарають батька

Якщо суд визнає провину киянина, йому загрожує або позбавлення волі на термін від 10 до 15 років, або ж довічне ув'язнення. Крім цього, до статті про "Умисне вбивство малолітньої дитини" можуть додати звинувачення у виготовленні вибухівки, адже вже після гасіння пожежі у кухні квартири слідчі знайшли предмет, який був схожий на саморобну бомбу.