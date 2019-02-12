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      Киянин на "Буковелі" видавав себе за полковника СБУ: чоловіка затримали

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      Киянин на "Буковелі" видавав себе за полковника СБУ
      Киянин на "Буковелі" видавав себе за полковника СБУ / Galka.if.ua

      Правоохоронці викрили киянина Андрія Білоуса, який у туристичному комплексі "Буковель" видавав себе за полковника Служби безпеки України і погрожував працівникам готелю. Цей же чоловік шукає в інтернеті роботу продюсера.

      50-річний киянин 7 лютого оселився у готелі ZimaSnow, повідомляє "Галка" з посиланням на управління внутрішньої безпеки центрального управління СБУ.

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      Протягом кількох днів чоловік часто з'являвся п'яним у готелі. Коли ж персонал та гості готелю робили чоловікові зауваження, він погрожував їм проблемами. При цьому киянин стверджував, що є працівником підрозділу внутрішньої безпеки центрального управління СБУ і показував своє "службове посвідчення" полковника.

      Про дії чоловіка та використання ним статусу "полковника СБУ" дізнались у поліції. Правоохоронці з’ясували, що документ чоловіка підроблений, а сам він ніколи в СБУ не працював. Тож поліція відкрила кримінальне провадження за фактом використання завідомо підробленого документа.

      СБУ фейк фальшиве посвідчення Буковель
      Фальшиве посвідчення працівника СБУ

      За даними журналістів, "полковником СБУ" виявився чоловік, який на сайті work.ua шукає роботу продюсера. В резюме чоловіка вказано, що він є продюсером понад 20 фільмів і серіалів на замовлення телеканалів Росії, а також телеканалу "1+1".

      Андрій Білоус продюсер СБУ підробка документів

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      Теги: Новини України Медіа СБУ Кримінальні новини Поліція Новини Києва Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 Канал
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