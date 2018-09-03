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Киянин виграв довгоочікуваний мільйон

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Довгоочікувана перемога. Киянин Валерій Садовенко після багатьох років гри в "Лото-Забава" нарешті виграв свій перший мільйон.

Родина Садовенко купує білети "Лото-Забава" майже від початку існування лотереї. Кажуть, максимальний виграш був чотири тисячі гривень. В те, що вони стали мільйонерами, і досі не можуть повірити. Гроші планують витратити на ремонт оселі та на онуку.

"Про свою перемогу я дізнався дуже не очікувано. Було дев'ять квитків, поки я їх там роздивився. Розповів дружині про виграш. Вона не повірила, але потім по комп’ютеру перевірили і все вийшло", – поділився мільйонер "Лото-Забава" Валерій Садовенко.

Окрім основного призу, родині Садовенко презентували програму "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.", під час якої вони прогулялися містом на білосніжному лімузині, відвідали виставку квітів, отримали професійну фотосесію, відвідали престижні ресторани, спа-салон, поспілкувалися з ведучими улюбленої лотереї під час бранчу. Родзинкою став майстер-клас з живопису аквареллю, про який вже давно мріяла дружина переможця.

"Оскільки я ніколи не малювала в цій техніці, то мені було дуже цікаво. Але потрібно підівчитись, це сміливо, дуже сміливо. Буду вдома пробувати тепер", – розповіла дружина мільйонера "Лото-Забава" Валентина Садовенко.

Під час майстер-класу компанія "М.С.Л." підготувала для своїх гостей ще один сюрприз: пані Валентина взяла участь у створенні картини у стилі поп-арт за допомогою унікальної техніки "золотого піску".

Тепер, після довгоочікуваного мільйона, родина Садовенко сподівається зірвати вже джекпот "Лото-Забава". І радить усім вірити, що рано чи пізно, але вдача таки посміхнеться.

"Купуй білети, грай, тоді будеш щось вигравати. Не будеш купувати, то нічого не буде", – сказала дружина мільйонера "Лото-Забава" Валентина Садовенко.

А того ж дня, коли Валерій Садовенко отримав свій чек на мільйон, в Україні з’явився ще один – вже 302-й мільйонер державної лотереї "Лото-Забава".

Теги: Новини Києва Гроші
Джерело: 24 Канал
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