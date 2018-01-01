Киянин вистрибнув з 13 поверху зі словами "Я вам влаштую свято"
14:57, сьогодні 2787 Читать новость на русском
У Києві на вулиці Лепсе чоловік вистрибнув з вікна своєї квартири на Новий рік.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.
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Зазначається, що самогубцю було 36 років.
Дружина намагалася врятувати чоловіка, робила йому штучне дихання до прибуття поліції, проте через травми він помер.
Свідки трагедії кажуть про те, що чоловік "прийшов додому, попрощався і вистрибнув".
А його останніми словами були: "Хочете свято? Я вам влаштую свято".
Джерело: 24 Канал
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