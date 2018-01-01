20:11
1 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Киянин вистрибнув з 13 поверху зі словами "Я вам влаштую свято"

14:57, сьогодні 2787 Читать новость на русском
У Києві чоловік вистрибнув з 13 поверху
У Києві чоловік вистрибнув з 13 поверху / Фото з відкритих джерел

У Києві на вулиці Лепсе чоловік вистрибнув з вікна своєї квартири на Новий рік.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.

Читайте також: У Запоріжжі чоловік вистрибнув з багатоповерхівки і впав на дитину: обоє загинули

Зазначається, що самогубцю було 36 років.

Дружина намагалася врятувати чоловіка, робила йому штучне дихання до прибуття поліції, проте через травми він помер.

Свідки трагедії кажуть про те, що чоловік "прийшов додому, попрощався і вистрибнув".

А його останніми словами були: "Хочете свято? Я вам влаштую свято".

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Самогубство
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Что важного произошло в экономике Украины за 2017 год
сьогодні, 20:04 Что важного произошло в экономике Украины за 2017 год
Сергій Фурса 75
Сім книг, які допоможуть відчути святковий настрій
сьогодні, 20:04 Сім книг, які допоможуть відчути святковий настрій
Євгенія Мазур 559
Необходимо всю экономику Украины перевести в тень, вот тогда мы заживем
сьогодні, 19:00 Необходимо всю экономику Украины перевести в тень, вот тогда мы заживем
Володимир Співаковський 846
Олігархія за часів Порошенка: як масово здирають гроші з українців
сьогодні, 18:01 Олігархія за часів Порошенка: як масово здирають гроші з українців
Сергій Лещенко 1409
Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
сьогодні, 17:00 Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
Анастасія Ковач-Петрушенко 2462
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Держдеп США зреагував на обмін заручниками
 28 грудня 2017 , 23:16
На Рівненщині двоє людей загинули у страшній аварії з автобусом
 20 грудня 2017 , 14:14
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук