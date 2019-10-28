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      Киянин жорстоко зарізав собаку свого знайомого під час сварки

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      У Києві чоловік вбив собаку свого знайомого
      У Києві чоловік вбив собаку свого знайомого / unsplash.com

      27 жовтня у Києві чоловік під час суперечки з другом завдав декілька ударів ножем у живіт собаці. Тварина померла у ветеринарній клініці.

      Власник собаки звернувся до поліцейських після того, як врятувати улюбленця ветеринарам не вдалося. Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції Києва, чоловіки спільно відпочивали. 

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      Раптово вони почали сваритися через собаку, з яким прийшов гість. Господар дому схопив ножа і декілька разів встромив у пса. Від ран тварина померла у ветклініці. Поліцейські з’ясовують усі обставини для подальшої кваліфікації такого вчинку затриманого.

      Киянин зарізав собаку
      Киянин зарізав собаку свого знайомого / фото: патрульної поліції Києва

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Кримінал
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