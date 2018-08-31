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Киянина, який стріляв у євромайданівців за слова "Слава Україні", судитимуть

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Киянина, який стріляв у євромайданівців за слова "Слава Україні", судитимуть

У Києві прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, який стріляв у активістів Самооборони Дарницького району у ніч на 22 лютого 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

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Подія сталася на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі столиці. За даними прокуратури, підозрюваний, перебуваючи біля одного з житлових будинків разом з невстановленою особою, побачив трьох громадських активістів, які добровільно патрулювали вулиці для підтримання порядку.

Почувши фразу "Слава Україні", зловмисник дістав з автомобіля предмет, схожий на мисливську рушницю, та здійснив кілька пострілів у бік активістів. Один з добровольців під час стрілянини отримав вогнепальне поранення ноги та був госпіталізований,
– йдеться в повідомленні.

За результатами розслідування чоловіку, який стріляв в активістів, оголошено підозру в умисному вчиненні середньої тяжкості тілесних ушкоджень, що спричинили тривалий розлад здоров’я, а також у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю.

За вчинене зловмиснику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вислів "Слава Україні" став офіційним військовим вітанням за наказом Петра Порошенка.

Теги: Новини України Новини політики Євромайдан Київська прокуратура
Джерело: 24 Канал
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