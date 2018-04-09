Киянка створює казкові фото оголених жінок: 18+

Київський фотограф Олена Візерська створює унікальні фотографії оголених моделей. Жінки позують перед камерою оголеними, а митець додає до знімків магічності та казковості.

Фотограф-ілюстратор у мистецькому колі більш відома за псевдонімом Кассандра. До кожної роботи митець підходить з особливою креативністю. Тому її неповторні знімки заворожують, а кольори дають відчуття якоїсь містики.

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Жодна зі світлин не є спланованою. Олена Візерська зізналась, що спонтанно вирішує, яким буде фото.

Іноді я просто сідаю і перегортую фотографії. Хапаю те, яке дало поштовх якійсь ідеї, і далі починаю над нею "чаклувати", але ніколи до кінця не знаю, яким буде результат. У цьому полягає весь інтерес і азарт,

– розповіла Олена Візерська.

Ніжні та сексуальні, витончені й грайливі, казкові та неймовірні – такими постають моделі на фотокартках Олени Візерської. Серед моделей, з якими співпрацює фотограф – популярна українська співачка Даша Астаф'єва.

"Даша Астаф'єва вже багато років залишається моєю улюбленою моделлю. Вона прекрасно поєднує практично ідеальну жіночу красу і талант її подавати перед камерою. Я не дуже люблю контактувати з новими людьми, тому в моїх роботах практично немає нових облич", – додала Олена Візерська.