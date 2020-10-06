Машиніст не встиг загальмувати та просто переїхав дитину, повідомляє "Інформатор". У поліції Києва підтвердили 24 каналу факт загибелі дитини.

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Що відомо про загибель школяра під колесами електрички

Хлопець ліг на рейки на залізничному переході від вулиць Борщагівської до Уманської. Перед цим, за даними ЗМІ, він написав повідомлення товаришу про те, що його "життя не має сенсу".

Скоріш за все, оскільки потяг був між двома станціями електрички та йшов на звичайній для маршруту швидкості, уникнути наїзду на дитину було вже неможливо.