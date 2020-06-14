У Києві автомобіль протаранив скутер і зник: є потерпілий
Серйозна ДТП трапилася 14 червня у Києві. Автомобіль в’їхав у скутер, а тоді зник у невідомому напрямку. Внаслідок інциденту постраждав скутерист.
ДТП за участю скутера у столиці
Аварія трапилася 14 червня у Києві, на Броварському проспекті, повідомляє Dtp.kiev.ua.
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За попередньою інформацією, автомобіль підрізав скутер та вчинив ДТП. А тоді зник з місця інциденту в невідомому напрямку.
У результаті аварії постраждав водій скутера 1997 року народження. На щастя, йому надали допомогу до прибуття "швидкої".
Коли ж прибули медики, потерпілого госпіталізували. У нього діагностували перелом руки та черепно-мозкову травму. Однак він перебуває у свідомості.
Смертність на дорогах України
- У 2019 році на автошляхах загинули 3 454 людини, серед них 166 – діти. У МВС заявляють, що в Європі показник нижчий у кілька разів.
- Щоб знизити рівень смертності та кількість аварій з 1 червня 2020 року у Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху.