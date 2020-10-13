Це сталось ввечорі 12 жовтня неподалік метро "Мінська", що на столичному спальному районі Оболонь. Перехожі затримали дивного чоловіка, а потім його забрала швидка.

Причини поведінки чоловіка невідомі, але він був наполовину роздягнутий, ймовірно, знаходився у стані наркотичного сп’яніння. Про інцидент повідомила спільнота "Київ Оперативний".

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Поведінка екзальтованого чоловіка шокувала перехожих, втім, серед них знайшлись відчайдухи, що спромоглися зупинити його та затримати до прибуття поліції. Таким чином було врятовано як самого любителя екстріму, так і людей навколо.

Біля ТЦ SmartPlaza, що на Мінській, якийсь неадекватний мужик порізав собі вени, а потім намагався виколоти своє ж око. Люди, які проходили повз, затримали його, поки не приїхали лікарі швидкої,

– сказано в повідомленні.

Дивіться відео про цей кричущий випадок. Увага! Присутні сцени насильства і ненормативна лексика, +18:

На жаль, такі випадки стаються у столиці часто. Нещодавно інший "артист" кидався під машини й також різав собі руки.

Також минулих вихідних інший чоловік під впливом наркотиків намагався спалити будинок на Воздвиженці, а згодом почав трощити автівки. Свій вчинок він намагався пояснити "справою національної безпеки", проте копи виявились не надто довірливі й запроторили порушника до буцегарні.