У Києві біля ТРЦ "Метрополіс" замінували авто: відео
На Оболоні біля торгово-розважального центру "Метрополіс" замінували автомобіль Audi. На місці уже працюють поліція і вибухотехніки.
Наразі територію біля торгово-розважального центру оточили, повідомляє телеграм-канал Klymenko Time. На відео видно, що поліцейські та вибухотехніки перевіряють авто.
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Про замінування повідомив анонім.
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У Києві біля ТРЦ "Метрополіс" замінували авто: відео
Розташування ТРЦ "Метрополіс" у Києві: карта