Лобове зіткнення легковиків на мокрій та слизькій дорозі сталося під час незрозумілого маневру водія Toyota Camry, який виїхав на зустрічну смугу та влетів у Hyundai. Останнього "наздогнав" Range Rover, повідомляють у фейсбуці працівники патрульної поліції.

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Інцидент не обійшовся без потерпілих, то ж на місце події викликали "швидку".

Наразі всі обставини ДТП документують слідчі, яким доведеться відкривати кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху із постраждалими.

Через те, що після удару автівки розвернуло поперек дороги, рух на надважливій для Києва ділянці дороги, яка з'єднує центр міста із Набережним шосе та двома мостами, було повністю заблоковано. Наразі його вже відкрили, але проїзд дуже ускладнений. Його регулюють патрульні.

Також через зіткнення авто, затори у Києві збільшилися на кілька балів.

Не перша аварія

Місце, де трапилася ДТП, належить до небезпечних та складних. Попри достатньо високий нахил дороги, тут ще й організовано реверсний рух. Саме через це водії нерідко виїжджають на зустрічні смуги, створюючи чимало аварійних ситуацій.