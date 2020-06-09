У Києві сильний вітер 9 червня повалив велике дерево, яке впало на лавку, де сиділи люди. Одна особа отримала травми, ще одна – відбулась забоями.

Деталі про інцидент з падінням дерева на людей

Велике дерево звалилося на території Національного авіаційного університету неподалік від першого корпусу. Воно впало на пішохідну зону на людей, які в цей час сиділи на лавці, пише dtp.kiev.ua. в інстаграмі.

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На місце надзвичайної події одразу викликали медиків та комунальників.

Прибило юнака і дівчину. Чоловік відбувся забоями, у дівчини, судячи з усього, перелом руки,

– йдеться в повідомленні.

Штормове попередження у Києві

У Києві синоптики оголосили штормове попередження про негоду. У найближчу годину і до кінця дня 9 червня у столиці ймовірні пориви вітру до 15 – 18 метрів за секунду, передає ДСНС.

Основні правила поводження при сильному вітрі: