У Києві через сильний вітер на людей впало дерево: є постраждалі – фото
У Києві сильний вітер 9 червня повалив велике дерево, яке впало на лавку, де сиділи люди. Одна особа отримала травми, ще одна – відбулась забоями.
Деталі про інцидент з падінням дерева на людей
Велике дерево звалилося на території Національного авіаційного університету неподалік від першого корпусу. Воно впало на пішохідну зону на людей, які в цей час сиділи на лавці, пише dtp.kiev.ua. в інстаграмі.
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На місце надзвичайної події одразу викликали медиків та комунальників.
Прибило юнака і дівчину. Чоловік відбувся забоями, у дівчини, судячи з усього, перелом руки,
– йдеться в повідомленні.
Штормове попередження у Києві
У Києві синоптики оголосили штормове попередження про негоду. У найближчу годину і до кінця дня 9 червня у столиці ймовірні пориви вітру до 15 – 18 метрів за секунду, передає ДСНС.
Основні правила поводження при сильному вітрі:
- усі вікна будинків потрібно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то намагайтеся триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними авто.