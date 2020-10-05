Київські правоохоронці затримали 26-річного підозрюваного у наджорсткому вбивстві. Чоловік, за даними слідства, накинувся на адміністраторку магазина під час невдало спланованого ним пограбування.

Тіло вбитої знайшли 2 вересня у підвальному приміщенні магазину на пропекті Відрадному, що у Солом'янському районі столиці. Знайти підозрюваного поліцейські змогли достатньо швидко, оскільки він залишив купу слідів, повідомляють у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Читайте також У Запоріжжі в торговельному центрі злочинець молотком проломив голову продавчині

26-річний чоловік, як стверджують слідчі, працював у тому ж магазині, який вирішив пограбувати. Судячи з усього, він одразу готувався до того, що хтось може чинити йому опір, тому заздалегідь купив зброю.

Що відомо про жахливе вбивство працівниці магазину в Києві

Момент нападу зловмисника на адміністраторку торговельної точки потрапив на камери відеонагляду. На записі правоохоронці побачили, що співробітник магазину одразу ж пішов до підвалу, де лежали гроші. Зрозумівши, що жінка впізнала незваного гостя, він почав бити її кухонним ножем.



Ніж, з яким зловмисник напав на жінку / Фото пресслужби Київської міської прокуратури

Завдавши близько 15 ударів, нападник втік з місця події. Щоб уникнути відповідальності, зловмисник намагався заховати неподалік речові докази – зламане знаряддя злочину, а також власні речі,

– розповіли у прокуратурі.

Наразі затриманому оголосили підозру у скоєнні низки злочинів: розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище; умисне вбивство із метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення.



Місце злочину / Фото пресслужби Київської міської прокуратури

Досудове розслідування жахливого вбивства працівниці магазину триває.

Запобіжний захід зловмиснику ще не було обрали, але обвинувачі наполягатимуть на перебуванні його у слідчому ізоляторі.