Прямо у магазині: у Києві чоловік завдав колежанці по роботі 15 ударів ножем
Київські правоохоронці затримали 26-річного підозрюваного у наджорсткому вбивстві. Чоловік, за даними слідства, накинувся на адміністраторку магазина під час невдало спланованого ним пограбування.
Тіло вбитої знайшли 2 вересня у підвальному приміщенні магазину на пропекті Відрадному, що у Солом'янському районі столиці. Знайти підозрюваного поліцейські змогли достатньо швидко, оскільки він залишив купу слідів, повідомляють у пресслужбі Київської міської прокуратури.
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26-річний чоловік, як стверджують слідчі, працював у тому ж магазині, який вирішив пограбувати. Судячи з усього, він одразу готувався до того, що хтось може чинити йому опір, тому заздалегідь купив зброю.
Що відомо про жахливе вбивство працівниці магазину в Києві
Момент нападу зловмисника на адміністраторку торговельної точки потрапив на камери відеонагляду. На записі правоохоронці побачили, що співробітник магазину одразу ж пішов до підвалу, де лежали гроші. Зрозумівши, що жінка впізнала незваного гостя, він почав бити її кухонним ножем.
Ніж, з яким зловмисник напав на жінку / Фото пресслужби Київської міської прокуратури
Завдавши близько 15 ударів, нападник втік з місця події. Щоб уникнути відповідальності, зловмисник намагався заховати неподалік речові докази – зламане знаряддя злочину, а також власні речі,
– розповіли у прокуратурі.
Наразі затриманому оголосили підозру у скоєнні низки злочинів: розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище; умисне вбивство із метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення.
Місце злочину / Фото пресслужби Київської міської прокуратури
Досудове розслідування жахливого вбивства працівниці магазину триває.
Запобіжний захід зловмиснику ще не було обрали, але обвинувачі наполягатимуть на перебуванні його у слідчому ізоляторі.