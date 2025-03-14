У Києві чоловік запросив додому двох неповнолітніх хлопців, напоїв горілкою та зґвалтував

У Києві викрили злочинця, який ґвалтував неповнолітніх. Спочатку він запрошував їх додому.

У Києві затримали чоловіка, який запросив додому двох неповнолітніх хлопців та зґвалтував. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську прокуратуру.

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Яке покарання йому загрожує

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 42-річному киянину у зґвалтуванні двох підлітків.

Правоохоронці встановили, що чоловік запросив двох хлопців 14 та 15 років до квартири своєї матері, де ніхто не живе, пропонуючи начебто пригостити пивом.

Проте він напоїв підлітків горілкою, показував порнографічне відео та зґвалтував. Лише через добу хлопці розповіли про це батькам, які звернулись до правоохоронних органів.

Його взяли під варту на 60 діб без можливості внести заставу. Чоловіка очікує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.