За даними мерії, жертв і поранених немає. Однак загорілись кілька авто та пошкодили кілька будинків.

Увага З'явилось відео моменту удару по вокзалі у Києві

Загорілися кілька автівок. Пошкоджений приватний будинок. Постраждало приміщення одного з відділків поліції Подільського району,

– повідомив Віталій Кличко.

Кличко також підтвердив вибух в районі залізничного вокзалу. Та додав, що наразі деталі з'ясовують.

Очевидці повідомляють, що потужний вибух у Києві стався близько 20:50. Від удару тряслись вікна та увімкнулась сигналізація на авто. Додамо, що внаслідок удару орків по Центральному вокзалу Києва серйозних пошкоджень зазнала велика теплотраса.

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