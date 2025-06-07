Про це повідомляє 24 Канал. Запит від Ведмежого притулку "Біла скеля" отримав Центр порятунку тварин, який допоміг з транспортуванням тварини.

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У Києві врятували вовка

Центр порятунку тварин транспортував до притулку вовка, який два роки жив у квартирі. За словами співробітників, одним із найскладніших етапів була безпечна седація хижої тварини. "Після цього вовка помістили у спеціальну транспортну клітку та з максимальним комфортом доставили до нового дому", – пояснили вони.

Фахівці Центру порятунку тварин транспортували вовка: дивіться відео

Волонтери розповіли, як хижа тварина потрапила в помешкання людей.

Походження невідоме. Маленьке вовченя з рахітом продали через інтернет і два роки він провів у квартирі посеред Києва,

– пояснили вони.

У притулку підкреслили, що вовк, на ім'я Одін, має металеву пластину в лапі внаслідок переламу кісток, поганий стан здоров'я, особливо шлунку та кишківника.

Тварина має попереду довгий шлях до відновлення. Наразі Одін проходить обстеження та адаптацію до нових умов.

"Він неймовірний і ми щасливі, що власники зрозуміли помилку і знайшли для вовка чудове місце. Нехай ця історія стане гарним прикладом", – написали співробітники притулку.