У Києві з вікна багатоповерхівки випала дівчина: ЗМІ розповіли обставини трагедії
- У Києві з вікна багатоповерхівки на вулиці Ревуцького випала жінка 1999 року народження, від отриманих травм вона загинула на місці.
- Ймовірно, дівчина тікала від батька та чоловіка, що намагалися її зупинити, офіційного підтвердження наразі немає.
Увечері в понеділок, 5 травня, в Дарницькому районі Києва з вікна багатоповерхівки випала жінка. За попередніми даними, йдеться про самогубство.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.
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Дівчина випала з вікна багатоповерхівки
Трагедія сталась на вулиці Ревуцького в Києві. За даними джерел журналістів, жінка викинулась із 13 поверху та загинула на місці внаслідок отриманих травм.
Відомо також, що йдеться про дівчину 1999 року народження – відповідно, їй було 25 – 26 років.
Столичні телеграм-канали повідомляють, що загибла нібито забігла до під'їзду житлового будинку, піднялася на загальний балкон і стрибнула вниз.
ЗМІ також пишуть, що жінка нібито тікала від батька та чоловіка, які намагалися її зупинити, але не встигли. Офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.
До слова, днями в Києві на станції метро "Дорогожичі" виявили тіло чоловіка 1996 року народження. Поліція передала його на судово-медичну експертизу та відкрила кримінальне провадження.