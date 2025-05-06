У Києві з вікна багатоповерхівки випала дівчина: ЗМІ розповіли обставини трагедії

Увечері в понеділок, 5 травня, в Дарницькому районі Києва з вікна багатоповерхівки випала жінка. За попередніми даними, йдеться про самогубство.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Дівчина випала з вікна багатоповерхівки

Трагедія сталась на вулиці Ревуцького в Києві. За даними джерел журналістів, жінка викинулась із 13 поверху та загинула на місці внаслідок отриманих травм.

Відомо також, що йдеться про дівчину 1999 року народження – відповідно, їй було 25 – 26 років.

Столичні телеграм-канали повідомляють, що загибла нібито забігла до під'їзду житлового будинку, піднялася на загальний балкон і стрибнула вниз.

ЗМІ також пишуть, що жінка нібито тікала від батька та чоловіка, які намагалися її зупинити, але не встигли. Офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.

До слова, днями в Києві на станції метро "Дорогожичі" виявили тіло чоловіка 1996 року народження. Поліція передала його на судово-медичну експертизу та відкрила кримінальне провадження.