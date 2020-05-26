У Києві на дорозі утворився гейзер – відео фонтану у середмісті

У столиці на вулиці Голосіївській вранці 26 травня утворився високий стовп гарячої води. Гейзер заввишки із дерево виник через прорив труби.

Вулицю від гарячого потоку накрило парою, а стовп води сягає заввишки із дерево. Відео гейзеру з-під землі опублікували у спільноті Київ оперативний.

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Стовп гарячої води забив з-під асфальту на Деміївці, пишуть користувачі. Зазначено, що сталося це на вулиці Голосіївська.

Журналісти 24 каналу зв'язалися з пресцентром комунального підприємства "Київтеплоенерго" та очікують на коментар щодо цієї ситуації.

Потужний гейзер забив прямо із асфальту у Києві – дивіться відео

Зазначимо! За день до інциденту, 25 травня, у Києві закінчилася перша хвиля гідравлічних випробувань тепломереж. Однак, до 5 червня триватиме друга хвиля випробувань. Детальніше зі списком районів, у яких відключили гарячу воду радимо ознайомитися за посиланням.