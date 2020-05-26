Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

У Києві на дорозі утворився гейзер – відео фонтану у середмісті

- Читать новость на русском
Прорив труби у Києві на Деміївці 26 травня 2020 – відео
У Києві прорвало трубу з гарячою водою / скриншот з відео

У столиці на вулиці Голосіївській вранці 26 травня утворився високий стовп гарячої води. Гейзер заввишки із дерево виник через прорив труби.

 Вулицю від гарячого потоку накрило парою, а стовп води сягає заввишки із дерево. Відео гейзеру з-під землі опублікували у спільноті Київ оперативний

Дивіться також Пожежа в Олександрівській лікарні: головна лікарка каже, що стався підпал

Стовп гарячої води забив з-під асфальту на Деміївці, пишуть користувачі. Зазначено, що сталося це на вулиці Голосіївська.

Журналісти 24 каналу зв'язалися з пресцентром комунального підприємства "Київтеплоенерго" та очікують на коментар щодо цієї ситуації.

Потужний гейзер забив прямо із асфальту у Києві – дивіться відео

Зазначимо! За день до інциденту, 25 травня, у Києві закінчилася перша хвиля гідравлічних випробувань тепломереж. Однак, до 5 червня триватиме друга хвиля випробувань. Детальніше зі списком районів, у яких відключили гарячу воду радимо ознайомитися за посиланням.

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Новини Києва ДСНС Опалювальний сезон Комунальні послуги Надзвичайні ситуації
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Шанс, який Путін втратив
сьогодні , 12:00 Шанс, який Путін втратив
Андрій Зубов
Вибори мера Києва: хто хоче зайняти жадане крісло та чому боротьба буде дуже жорсткою
сьогодні , 08:30 Вибори мера Києва: хто хоче зайняти жадане крісло та чому боротьба буде дуже жорсткою
Микола Давидюк
Соковитий бургер з аджикою та беконом: рецепт фаст-фуду в домашніх умовах
25 травня , 11:03 Соковитий бургер з аджикою та беконом: рецепт фаст-фуду в домашніх умовах