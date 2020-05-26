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У Києві горить ресторан на Дегтярівській: відео

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Пожежа у ресторані Хутір Дегтярі 26 травня 2020 - відео
У Києві горів ресторан "Хутір Дегтярі" / yandex.ua

У Києві 26 травня спалахнув ресторан "Хутор Дегтярі". Заклад розташований на вулиці Дегтярівській 62 у Шевченківському районі столиці.

Наразі жодної інформації про постраждалих немає. Про саму пожежу повідомляє "Київ оперативний".

До слова У Києві на Позняках горіло кафе "Нова земля": фото і відео пожежі

На місці пожежі працюють рятувальники, які намагаються ліквідувати займання та його наслідки. Наразі встановлюються усі обставини інциденту.

У мережах навіть показали відео, на якому помітно язики полум'я, що здіймається високо у небо. Ще вище здіймаються густі чорні хмари диму.

Цікаво, що це вже далеко не перша пожежа у ресторані в Києві. Так, наприклад, всередині квітня у Дарницькому районі майже вщент вигоріло кафе "Нова земля".

Крім того, останнім часом було ще декілька дрібних пожеж у ресторанах та кафе. Щодо самого "Хутіра Дегтярі" у режимі роботи на картах зазначено, що він "зачинений назавжди".

Пожежа у ресторані на Дегтярівській у Києві: дивіться відео

Ресторан "Хутір Дегтярі" у Києві: карта

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Києва Новини України ДСНС Пожежа
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