У Києві легковик на переході збив трьох дівчат: моторошне відео моменту зіткнення
Аварія трапилася ввечері 2 вересня на вулиці Миколайчука, що у Києві. Водій легковика на швидкості влетів у трьох дівчат на пішохідному переході.
Деталі ДТП у Києві
Момент зіткнення зафіксували на камеру. Ролик з'явився на сторінці телеграм-спільноти "Київ Оперативний".
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На кадрах видно, що троє дівчат повільно переходять дорогу на пішохідному переході. Аж раптом водій легковика збиває їх. Видно, що в останні секунди перед зіткненням автомобіль намагався об'їхати дівчат, але не зміг.
Зрештою, травми виявилися не серйозними й потерпілі змогли самостійно піднятись і відійти від дороги. Після цього до них підійшов водій, який не намагався втекти з місця ДТП.