Аварія трапилася ввечері 2 вересня на вулиці Миколайчука, що у Києві. Водій легковика на швидкості влетів у трьох дівчат на пішохідному переході.

Деталі ДТП у Києві

Момент зіткнення зафіксували на камеру. Ролик з'явився на сторінці телеграм-спільноти "Київ Оперативний".

Важливо Зняв номер і втік: п'яний водій на Porsche влаштував ДТП у Харкові – відео

На кадрах видно, що троє дівчат повільно переходять дорогу на пішохідному переході. Аж раптом водій легковика збиває їх. Видно, що в останні секунди перед зіткненням автомобіль намагався об'їхати дівчат, але не зміг.

Зрештою, травми виявилися не серйозними й потерпілі змогли самостійно піднятись і відійти від дороги. Після цього до них підійшов водій, який не намагався втекти з місця ДТП.