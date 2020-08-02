Періодично фіксують антирекорд щодо кількості нових хворих на COVID-19 саме у Києві та Львові. Періодично погана ситуація і в Харкові. Які причини такої статистики та як до пандемії тепер ставляться мешканці цих міст – читайте далі.

Львів

У лікарні швидкої допомоги у Львові розгорнули 100 ліжок для пацієнтів із COVID-19. Зараз зайнято 78 з них, а по області – половина від запланованих.

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"Є трошки підвищення прийому пацієнтів на госпіталізацію, але незначне. В нас коливається в середньому в лікарні від 70 до 80 пацієнтів. Зазвичай ми приймаємо за добу від 5 до 7 пацієнтів таких з пневмоніями", – розповіла медична директорка лікарні швидкої допомоги Львівщини Леся Кобецька.

На Львівщині щодня показник нових хворих тримається на позначці понад сотню людей. Загальна цифра наближається до 10 тисяч хворих. Це найвищий показник в Україні. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що причиною спалаху COVID-19 на Заході країни, а особливо в селах, є відвідування богослужінь.

Місцеві ж медики однозначної причини не назвали. Однак зазначили, що кількість тестувань зросла, а люди трохи розслабились. Самі ж містяни ставляться по-різному.

Як львів'яни ставляться до антирекорду COVOD-19:

Володимир: Ставлення якесь подвійне, чесно кажучи. Спочатку думав, що це все блеф, але тепер з джерел інформацію отримую. Все-таки треба ставитись серйозніше до цього.

Ставлення якесь подвійне, чесно кажучи. Спочатку думав, що це все блеф, але тепер з джерел інформацію отримую. Все-таки треба ставитись серйозніше до цього. Андрій: Звичайно, що це небезпечно, але вже так лякати людей, можливо, не треба було.

Довідка. У Львівській області вже зафіксували 9 783 хворих осіб на COVID-19. Від ускладнень померли 270 пацієнтів. За останню добу позитивний результат тесту отримали 112 людей.

Київ

Друге місто за кількістю хворих на COVID-19 – Київ. Такі показники, зі слів мера Кличка, є через те, що у столиці роблять найбільше тестів: 130 на 100 тисяч людей.

Усього в комунальних медзакладах з початку пандемії досліджено майже 73 тисячі зразків біоматеріалу методом ПЛР. А методом ІФА в столиці зробили приблизно 10,5 тисяч тестів,

– сказав Кличко.

Як на ситуацію з COVID-19 реагують кияни:

Максим: Не всі люди дотримуються цих обмежень, навіть в метро. Вони заходять в метро в масках і потім їх знімають.

Не всі люди дотримуються цих обмежень, навіть в метро. Вони заходять в метро в масках і потім їх знімають. Іван: Зважаючи, що в Києві велика кількість населення, кількість заражених, в принципі, не така вже й велика.

Довідка. За останню добу у столиці зафіксували ще 110 нових випадків зараження. У Києві загальна кількість підтверджених випадків – 3 823. Померли від ускладнень – 198.

Харків

А от Харківській області далеко до антилідерів за кількістю хворих на COVID-19. Однак у регіоні є тенденція до росту захворюваності і аж 2 антирекорди за тиждень. Причин стрибка є кілька. Основна – люди, що перетинають кордон з Росією.

"Росія входить у десятку країн, де найбільш активно протікає на сьогодні епідпроцес. Треба розуміти, що перетинають кордон на сьогодні з Російською Федерацією приблизно тисяча осіб щоденно, – зазначила заступниця відділення особливо небезпечних інфекцій Харківського облцентру Ганна Сухорукова.

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Також в області проводять більше ПЛР-тестів. Окрім держустанови, до виявлення хвороби долучилися приблизно 10 приватних лабораторій. Сприяє поширенню вірусу і тотальне недотримання правил у громадському транспорті, переконані містяни.

Думка мешканців Харкова щодо COVID-19:

Влад: В метро багато людей заходять в масках, а потім знімають. Мені здається, це треба або більше контролювати, або скасувати взагалі.

В метро багато людей заходять в масках, а потім знімають. Мені здається, це треба або більше контролювати, або скасувати взагалі. Тетяна: В транспорті, в тролейбусі деякі водії вимагають одягнути маску. Однак деякі, напевно, стомились повторювати.

Довідка. Харківщина є одним із лідерів за смертністю від – від COVID-19 померли 127 хворих. Вже незабаром там вирішуватимуть, чи повертатись до жорстких карантинних обмежень. Загальна кількість хворих у області – 3 862.