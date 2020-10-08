У Києві пожежники 8 жовтня загасили палаючу маршрутку, яка перевозила пасажирів і зайнялась просто посеред дороги. Спочатку боротися з вогнем допомагали водії, які зупинились аби врятувати людей. Зрештою ніхто не постраждав.

Інцидент стався на вулиця Сім'ї Кульженків у Оболонському районі Києва. Про це повідомили на телеграм-каналі "Київ оперативний".

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Черговий жєстяк від столичних маршруток. Прямо під час руху, із пасажирами всередині, на (вулиці – 24) Сім‘ї Кульженків почала палати маршрутка. Водії, які проїздили повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу,

– йдеться у повідомленні.

Дивіться відео, як у Києві гасили маршрутку:

На місце прибули рятувальники, які остаточно ліквідували вогонь.

Це вдалось зробити доволі швидко. Ніхто не постраждав,

– сказала у коментарі 24 каналу речниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.

Недбальство маршрутників вже перетворилось у перманентну проблему. Нещодавно у Києві маршрутка поїхала на червоне світло і збила пішоходів. Був також випадок, коли агресивний водій виштовхав дівчину з автобуса, бо вона хотіла розплатилася монетами.