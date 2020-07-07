У Києві в маршрутки відвалилося колесо й полетіло на людину: відео
У столиці з однієї з маршруток під час їзди відвалилося колесо. Воно полетіло на тротуар, де у той час стояла людина.
Відео неприємного інциденту опублікували у фейсбуці "Києва Оперативного".
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На ролику помітно, як колесо летить прямо на людину, яка в цей час знімала інцидент. На щастя, пішоходу вдалося вчасно відійти та уникнути травм.
Те, що у маршруток відвалюються колеса – вже ні для кого не новина, а от те, що це колесо ледь не прибило людину – щось новеньке,
– прокоментували у "Києві Оперативному".
У Києві у маршрутки відпало колесо і полетіло на людину: відео