У столиці з однієї з маршруток під час їзди відвалилося колесо. Воно полетіло на тротуар, де у той час стояла людина.

Відео неприємного інциденту опублікували у фейсбуці "Києва Оперативного".

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На ролику помітно, як колесо летить прямо на людину, яка в цей час знімала інцидент. На щастя, пішоходу вдалося вчасно відійти та уникнути травм.

Те, що у маршруток відвалюються колеса – вже ні для кого не новина, а от те, що це колесо ледь не прибило людину – щось новеньке,

– прокоментували у "Києві Оперативному".

Зверніть увагу! Це не поодинокий випадок у столиці. 8 березня 2020 року одна з маршруток вже втрачала колесо під час їзди. Тоді певний час водій продовжував рух, попри відсутність важливої деталі.

У Києві у маршрутки відпало колесо і полетіло на людину: відео