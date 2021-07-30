Поліцейські дізналися про злочин від лікарів, які госпіталізували потерпілого. Після цього слідчі виїхали на місце злочину.
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Правоохоронці з'ясували, що в інциденті брали участь двоє молодих клієнтів супермаркету. Однак бив охоронця лише один з них.
Може сісти на 8 років
- За даними слідства, двоє хлопців прийшли до супермаркета, взяли товар та не хотіли за нього заплатити. Через це до них підійшов 58-річний охоронець.
- Між працівником магазину та відвідувачами стався конфлікт, але мирно його вирішити зловмисник не захотів.
- 22-річний чоловік підійшов до охоронця та потужно ударив його кулаком у голову. Постраждалий від удару впав, а відвідувачі втекли.
- Медики швидкої терміного госпіталізували потерпілого до лікарні.
Поліцейські швидко встановили особу ймовірного злочинця та затримали його. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.
Дивіться відео побиття охоронця в супермаркеті Києва: