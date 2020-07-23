Мер Києва Віталій Кличко заклав СБУ та поліцію посили заходи безпеки у столиці. Останніми днями у Києві масово повідомляють про замінування.

Віталій Кличко заявив, що питання безпки у місті є найважливішим сьогодні, повідомляє пресслужба мера.

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Він наголосив, що останніми днями у столиці щодня повідомляють про десятки замінувань. І не всі з них, на жаль, виявляються хибними.

Підпали… Ситуацію в країні і в місті намагаються дестабілізувати, посіяти паніку серед людей,

– додав він.

Політик закликав посилити заходи безпеки у Києві.

За його словами, це і патрулювання в місті, забезпечення правопорядку, більш ефективна робота із виявлення та упередження можливих загроз, а також затримання та притягнення до відповідальності злочинців.

Що відбувається у Києві: останні інциденти

23 липня поліція перекрила вулицю Кіото недалеко від станції метро "Лісова". Місцеві виявили підозрілий предмет на зупинці громадського транспорту. Згодом з'ясувалося, що у пакеті були яйця та молоко.

Цього ж дня на Оболоні біля ТРЦ "Метрополіс" анонім повідомив про замінування авто Audi, але замінування виявилося фейковим.

22 липня на вулиці Великій Васильківській поблизу палацу "Україна" загорілися одразу дві машини – BMW і Acura. За словами свідка, один із автомобілів підпалив невідомий чоловік і утік.

Глава поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що у столиці протягом тижня виявили три вибухівки. Одна з них вибухнула до приїзду правоохоронців.

Зверніть увагу! Поліція посилила заходи безпеки у 9 областях України. Заходи прийняли для того, щоб відпрацювати контакти луцького терориста, який 21 липня захопив автобус із 13 людьми. Що змінилося у містах – читайте тут.