Національний корпус зібрався на масову акцію протесту і влаштував ходу до будівлі СБУ. Активісти Нацкорпусу закликають заборонити проросійські "ватні партії", серед яких "Партія Шарія" і "ОПЗЖ". Тим часом поліція посилила заходи безпеки.

Стартував мітинг із Софіївської площі, у ньому взяли участь близько тисячі активістів, повідомляє 24 канал.

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Як проходить мітинг

Колону супроводжують автівки із голосними динаміками, з яких лунають патріотичні пісні. Активісти несуть прапори із символікою своїх організацій та плакати. Очолює колону ряд, який неса великий банер "Заборонити ватні партії". На них наявні символи партій Шарія і "Опозиційної платформи – За життя".



Стартував мітинг на Софіївській площі / фото з твіттера Єгора Шуміхіна

Активісти скандують "Вимога нації – заборона проросійських організацій" і направляються до будівлі СБУ на вулиці Володимирської. Там вони збираються пікетувати відомство з вимогою заборони проросійських партій.

Як відбувається мітинг Нацкорпусу – дивіться пряму трансляцію

У центрі багато поліції

Задля контролю і безпеки поліції у центрі Києва на час акції побільшало. Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, правоохоронці заступили на посилене чергування і намагатимуться не допускати провокацій.

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