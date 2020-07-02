У Києві Нацкорпус мітингує за заборону "ватних партій"
Національний корпус зібрався на масову акцію протесту і влаштував ходу до будівлі СБУ. Активісти Нацкорпусу закликають заборонити проросійські "ватні партії", серед яких "Партія Шарія" і "ОПЗЖ". Тим часом поліція посилила заходи безпеки.
Стартував мітинг із Софіївської площі, у ньому взяли участь близько тисячі активістів, повідомляє 24 канал.
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Як проходить мітинг
Колону супроводжують автівки із голосними динаміками, з яких лунають патріотичні пісні. Активісти несуть прапори із символікою своїх організацій та плакати. Очолює колону ряд, який неса великий банер "Заборонити ватні партії". На них наявні символи партій Шарія і "Опозиційної платформи – За життя".
Стартував мітинг на Софіївській площі / фото з твіттера Єгора Шуміхіна
Активісти скандують "Вимога нації – заборона проросійських організацій" і направляються до будівлі СБУ на вулиці Володимирської. Там вони збираються пікетувати відомство з вимогою заборони проросійських партій.
Як відбувається мітинг Нацкорпусу – дивіться пряму трансляцію
У центрі багато поліції
Задля контролю і безпеки поліції у центрі Києва на час акції побільшало. Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, правоохоронці заступили на посилене чергування і намагатимуться не допускати провокацій.
Нацкорпус і прихильники Шарія: останні сутички
- Нещодавно прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія вимагали під Офісом Президента захисту від нападів.
- Сам Шарій перед цим звернувся до своїх прихильників і закликав вийти на мітинги через нібито тиск з боку поліції та активістів.
- Націоналістичні організації заявили, що готові "вилікувати шаріївців", і деякі їхні представники прийшли під стіни ОПУ в білих халатах, одягнені як медики.
- Поліція встановила кордон між сторонами. Час від часу між протестувальниками і поліцейськими виникала штовханина.
- Націоналісти здійснили спробу пройти до "шаріївців", але силовики не допустили цього, застосувавши силу та сльозогінний газ.
- Зрештою поліція затримала 12 націоналістів, але потім їх відпустили з відділку. Представникам Нацкорпусу інкримінують дрібне хуліганство.
- Шарій заявив, що у Харкові 25 червня побили прихильника та активіста його партії Микиту Роженка. Він додав, що чоловік нібито напередодні написав заяву в поліцію через "погрози з боку Нацкорпусу".
- Прихильники Шарія зібралися на площі Конституції у Харкові за декілька днів після побиття Роженка. Фани Шарія вирішили записати на площі спільне відеовітання для побитого Микити. Тоді ж на площі з'явилися представники Нацкорпусу і закидали "шаріївців" яйцями.