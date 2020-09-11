У Києві 11 вересня невідомий обстріляв маршрутку №796. Всередині були люди. Де наразі перебуває організатор обстрілу, невідомо.

Що відомо про стрілянину

Як розповіли правоохоронці Києва в коментарі 24 каналу, до поліції щодо обстрілу ніхто не звертався.

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Маршрутка курсувала від станції метро "Академмістечко" до Боярки, повідомили у фейсбук-спільноті "Київ Оперативний". Автобус тільки виїхав від кінцевої зупинки біля підземки, коли почався обстріл.

Після інциденту у мережі з'явились кадри з розбитим склом автобусу. Очевидці розповіли, що через деякий час після стрілянини скло почало випадати.

Ніхто не постраждав, але було страшно,

– додали очевидці.

Ймовірно, автобус обстріляли з пневматичної зброї.

Відео, зняте після обстрілу: