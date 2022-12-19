Повідомляють також про вибухи в районі Білої Церкви. Однак, попередньо відомо, що могла спрацювати ППО. Офіційної інформації щодо цього поки немає.

До речі Росіяни атакують дронами: на Вінниччині чули звуки вибухів, могла спрацювати ППО

Де оголосили тривогу

  • Київ,
  • Миколаївська область,
  • Запорізька,
  • Дніпропетровська,
  • Кіровоградська,
  • Вінницька,
  • Черкаська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Луганська область та АР Крим.

Рух дронів

У телеграм-каналах з'явилась інформація про рух іранських "Шахідів" вздовж Дніпра у бік столиці. Раніше, близько 23:10 про загрозу дронів попереджав глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він наголошував, що було збиття ворожого безпілотника в області.

До речі, ввечері 18 грудня вибухи чули у Вінницькій області. У мережі писали, що бачили щонайменше 1 дрон в регіоні. Наразі офіційних повідомлень немає.

Розвідка попереджала, що Росія отримала нову партію "Шахідів" від Ірану. Тому й відновились атаки дронами.