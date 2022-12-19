Повідомляють також про вибухи в районі Білої Церкви. Однак, попередньо відомо, що могла спрацювати ППО. Офіційної інформації щодо цього поки немає.
До речі Росіяни атакують дронами: на Вінниччині чули звуки вибухів, могла спрацювати ППО
Де оголосили тривогу
- Київ,
- Миколаївська область,
- Запорізька,
- Дніпропетровська,
- Кіровоградська,
- Вінницька,
- Черкаська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Донецька,
- Луганська область та АР Крим.
Рух дронів
У телеграм-каналах з'явилась інформація про рух іранських "Шахідів" вздовж Дніпра у бік столиці. Раніше, близько 23:10 про загрозу дронів попереджав глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він наголошував, що було збиття ворожого безпілотника в області.
До речі, ввечері 18 грудня вибухи чули у Вінницькій області. У мережі писали, що бачили щонайменше 1 дрон в регіоні. Наразі офіційних повідомлень немає.
Розвідка попереджала, що Росія отримала нову партію "Шахідів" від Ірану. Тому й відновились атаки дронами.