У Києві обстріляли об'єкт теплоенерго

31 березня в столиці стався інцидент. У Голосіївському районі обстріляли теплоенерго.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київтеплоенерго.

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Що відомо про обстріл теплоенерго у Києві

У дописі компанії сказано, що 31 березня на одному з енергетичних об'єктів Київтеплоенерго в Голосіївському районі виявили кульові отвори. А після огляду приміщення слідчо-оперативна група виявила кулю.

Пошкоджено скління приміщення, де зазвичай перебуває персонал. На щастя, жоден зі співробітників енергетичного об'єкта не постраждав,

– повідомили в Київтеплоенерго.

Там запевнили, що стрілянина в Києві не несе загрози для тепло- та енергопостачання Голосіївського району, адже обладнання працює у штатному режимі.

Водночас причини інциденту неясні.

"За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження, поліція розшукує злочинців. Опитали свідків, проводиться експертиза виявленої кулі", – додали в теплоенерго.

1 квітня в МЗС повідомили, що Росія продовжила атакувати українські енергетичні об'єкти, попри всі домовленості. Хоча в ніч проти 1 квітня "Шахеди" не запускали, але ворог зранку атакував об'єкт у Херсноні.