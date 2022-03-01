У Києві оголосили повітряну тривогу
1 березня 2022 , 07:02Читать новость на русском
Джерело:телеграм КМДА
У Києві близько 07:00 1 березня оголосили повітряну тривогу. Людей закликають терміново йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати там необхідно, доки не повідомлять про відбій тривоги. Цим правилом не можна нехтувати: воно рятує життя.
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У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог нарощує напругу. Цього разу окупанти планують наступ з боку Полісся.
Мер міста Віталій Кличко розповів: місто тримає оборону. У столиці зводять укріплення, біля стратегічних підприємств міста ставлять обмежувальні блоки.
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